Міністр оборони України Рустем Умєров, коментуючи інформаційний "вкид" народного депутата, заявив, що спроби розколоти українське суспільство - це нічим не краще за те, що роблять російські пропагандисти.

"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство - це нічим не краще за те, що роблять російські пропагандисти. Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим паче - помічниками", - написав Умєров у фейсбуці.

Міністр оборони також наголосив, що всім у країні зараз слід зосередитися на питаннях оборони й робити все, щоб посилити державу.

Раніше народний депутат Володимир Ар'єв написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" про нібито подання Умєрова на звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Пізніше він видалив свій допис, пояснивши, що "інші джерела кажуть, що це не так".