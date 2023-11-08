Міністр оборони України Рустем Умєров, коментуючи інформаційний "вкид" народного депутата, заявив, що спроби розколоти українське суспільство - це нічим не краще за те, що роблять російські пропагандисти.
"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство - це нічим не краще за те, що роблять російські пропагандисти. Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим паче - помічниками", - написав Умєров у фейсбуці.
Міністр оборони також наголосив, що всім у країні зараз слід зосередитися на питаннях оборони й робити все, щоб посилити державу.
Раніше народний депутат Володимир Ар'єв написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" про нібито подання Умєрова на звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Пізніше він видалив свій допис, пояснивши, що "інші джерела кажуть, що це не так".
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