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Проєкти відновлення і капітальних інвестицій місцевих бюджетів варто відкласти для максимального задоволення потреб воєнної кампанії, закликав міністр фінансів України Сергій Марченко на організованому Центром економічної стратегії у вівторок вебінарі щодо передання "воєнного" податку на доходи фізосіб (ПДФО) від місцевих бюджетів центральному.

"Чомусь, здається, у когось зараз триває бурхливе відновлення від війни, а хтось займається банальним питанням виживання на середньострокову перспективу - без відсутності ясних і зрозумілих перспектив щодо того, яким чином ми утримуватимемо військову машину і всю військову кампанію", - наголосив міністр.

Він визнав, що нерозуміння моменту, в якій ситуації зараз перебуває Україна, є проблемою і заявив, що за таких умов компроміси важкодосяжні.

Марченко закликав усіх згадати початок повномасштабної війни - березень-квітень 2022 року, коли "не було політики, політизованості цих питань".

"Я не знаю, що змінилося. На мою думку, тільки ситуація стала гіршою з точки зору наших перспектив, вона точно не є кращою", - сказав глава Мінфіну.

Він зазначив, що уряд у держбюджеті-2024 пропонує ліквідувати Дорожній фонд на 95 млрд грн і прибирає всі капітальні видатки, які є в центральної влади, щоб зосередитися на фінансуванні військової кампанії, хоча також розуміє, що це спричиняє проблему економічного виживання.

"Але зараз не про це. Нам зараз потрібно створити умови, щоб ми переломили хід військової кампанії. Якщо це незрозуміло комусь, я не бачу сенсу вкотре про це розповідати. І шукати додаткові аргументи компромісів", - підкреслив Марченко.

Він уточнив, що щодня військова кампанія вимагає 5 млрд грн із бюджету і закликав "повернутися в реальність - у ситуацію в березні-квітні 2022 року".

Проєкт держбюджету-2024 до другого читання передбачає доходи 1 трлн 768,5 млрд грн, зокрема загального фонду 1 трлн 596,6 млрд грн, і витрати 3 трлн 355,0 млрд грн, зокрема загального фонду 3 трлн 120,6 млрд грн.

Граничний дефіцит становить 1 трлн 571,5 млрд грн. Водночас, за словами Марченка, з $41 млрд зовнішнього фінансування (середньорічний курс очікується 40,7 грн/$1) наразі поки що відсутнє підтвердження надходження $29 млрд.


Перенаправлення "військового" ПДФО дасть змогу держбюджету-2024, за оцінкою Марчченка, отримати близько 96 млрд грн.
ForUm

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