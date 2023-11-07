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Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") попросив Службу безпеки України перевірити висловлювання громадського діяча Ірини Фаріон щодо українських військовослужбовців, які не володіють державною мовою, на предмет скоєння кримінального злочину.

"Як заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки закликаю Службу безпеки України здійснити перевірку висловлювань Ірини Фаріон під час воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів і вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності в нашому тилу. Прошу вважати це офіційним депутатським зверненням", - повідомив Чернєв у фейсбуці ввечері в понеділок.

За словами Чернєва, Фаріон публічно заявила, що не вважає українцями "наших воїнів, які спілкуються на фронті російською мовою".

Народний депутат вважає, що Фаріон працює на розкол суспільства і своїми висловлюваннями "поставила знак рівності між окупантами і тими, хто жертвує своїм життям, захищаючи Україну".

"...під час війни такі її дії особливо небезпечні і становлять, на мій погляд, загрозу національній безпеці України", - підсумував Чернєв.

 
ForUm

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