Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні "не на часі".

"Я вважаю, що нині вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці і далі працювати тільки в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки і давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України", - сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок.

"Моє особисте ставлення і заклик так само, як і 24 лютого, - дбати про нашу державу, про її захист, про знищення окупанта, про свободу України, яка здобувається зараз у боях заради України", - заявив президент.

За словами Зеленського, "всі ми розуміємо, що наразі у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально якось так, легковажно і граючись, вкидати в суспільство тематику виборів. Я очікую від усіх відповідних структур і органів влади конкретних відповідей на об'єктивно поставлені завдання, які є перед нашою державою зараз".

"Це стосується і цивільних органів влади, і військового елементу держави, і урядовців із Верховною Радою України, і Служби безпеки України, і інших правоохоронних органів. Це стосується і того, що державі потрібно набагато більше зосередженості на обороні. Усім у державі", - заявив президент.

Це, сказав він, "стосується і того, щоб ніколи більше не повторилися такі трагедії, як із воїнами 128 бригади, і тих змін, яких очікують наші солдати й командири, особливо мобілізовані хлопці, й нарешті мають припинитися хвилі з будь-якими розколюючими речами політично".

"Ми маємо визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якого залежить доля держави і людей, а не час вкидань, яких від України очікує тільки Росія", - сказав Зеленський.