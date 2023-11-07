Колишній президент США Дональд Трамп відмовився від візиту до України у відповідь на запрошення українського колеги Володимира Зеленського.

"Я дуже поважаю президента Зеленського, але гадаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час", - сказав Трамп в ефірі каналу NBC у відповідь на запрошення Зеленського.

За його словами, із Зеленським "зараз має справу адміністрація Байдена, і мені не хотілося б створювати конфлікт інтересів".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що йому знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити Дональду Трампу, що він не може керувати цією війною.