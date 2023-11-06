До 2028 року українська армія має перейти на контрактну основу, а військовий призов замінять, а строкову службу замінять інтенсивною підготовкою.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Документ вже підписав очільник Міноборони Рустем Умєров.
"Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО", — сказано в документі.
У Концепції озвучені результати, яких хоче досягти Міноборони:
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ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;
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в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;
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людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти,
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професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;
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удосконалена електронна система військового обліку;
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автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;
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розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;
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ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;
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вдосконалене психологічне забезпечення;
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нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;
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належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.
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