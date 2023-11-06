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До 2028 року українська армія має перейти на контрактну основу, а військовий призов замінять, а строкову службу замінять інтенсивною підготовкою.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Документ вже підписав очільник Міноборони Рустем Умєров.

"Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО", — сказано в документі.

У Концепції озвучені результати, яких хоче досягти Міноборони:

  • ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

  • в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

  • людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти,

  • професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

  • удосконалена електронна система військового обліку;

  • автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

  • розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

  • ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

  • вдосконалене психологічне забезпечення;

  • нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

  • належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

 
ForUm

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