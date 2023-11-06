До 2028 року українська армія має перейти на контрактну основу, а військовий призов замінять, а строкову службу замінять інтенсивною підготовкою.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Документ вже підписав очільник Міноборони Рустем Умєров.

"Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО", — сказано в документі.

У Концепції озвучені результати, яких хоче досягти Міноборони: