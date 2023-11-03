Жодна одиниця наданої США Україні техніки, ні гуманітарна допомога, ні бюджетна підтримка чи інші види допомоги не були направлені не за призначенням, заявила посол США в Україні Бріджіт Брінк у своєму інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я можу сказати, що жодна одиниця техніки не була перенаправлена не за призначенням, жодна гуманітарна допомога чи будь-яка інша пряма бюджетна підтримка чи інші види допомоги", - сказала вона.

Брінк зазначила, що контроль допомоги, яку надає її країна, є одним із пріоритетів на посаді посла.

"Це дуже серйозно та дуже офіційно. І третина нашого персоналу на місцях зосереджена на нагляді", - зазначила посол.

Спільно з посольством США працює робоча група генеральних інспекторів трьох різних відомств: Міноборони, Держдепартаменту та USAID, так звана "Могутня трійка".

"Ми за цим стежимо, як яструб. І нам потрібно продовжувати тісно співпрацювати, але українці були неймовірно відкритими, надаючи всю… допомогу, щоб ми могли дивитися на те, що відбувається", – резюмувала Брінк.