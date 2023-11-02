Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що інші кризи не відволічуть увагу ЄС від України, підтримка триватиме доти, доки буде необхідна.

"Російська агресія проти України досягла нового піку безжальності: за 24 години її об'єктами стали понад 100 міст і сіл. Москва не має плекати ілюзій: інші кризи не відвернуть нашу увагу від України. Наша підтримка триває доти, доки це необхідно", - написав Боррель у соцмережі Х (раніше - Твіттер) у середу.