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Cпалах гепатиту А на Вінниччині для є підставою для жителів Києва посилити особистий контроль за власною інфекційною безпекою. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Так, Гінзбург зазначила, що ризик розповсюдженості цієї хвороби у столиці перш за все пов’язаний з міграцією населення між Київською та Вінницькою областями. А оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, Київ знаходиться в зоні потенційної небезпеки.

За словами директорки Департаменту, для ефективного запобігання захворюваності у Києві містяни мають бути обізнаними щодо цієї хвороби, шляхів її передачі та перших симптомів.

Вірусний гепатит А (хвороба Боткіна) – це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі, переважним ураженням печінки і травного каналу. Вірус гепатиту А передається від людини до людини побутовим шляхом. Найчастіше інфікування відбувається під час подорожей та відпочинку – коли виникають труднощі з дотриманням правил особистої гігієни, вживається вода з неперевірених джерел. Так само великим є ризик зараження при побутових контактах – у сім’ї та колективах.

Інкубаційний період хвороби триває від 7 днів до 1,5 місяця. Як правило, вона починається із симптомів, подібних до ГРВІ: загальна слабкість, катаральні прояви, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5 – 39°С. Такі прояви зберігаються від 1 до 3 діб. Потім зникає апетит, можуть з’явитися дискомфортні відчуття в області печінки. Наступним етапом змінюється колір сечі на помітно темніший, а випорожнення навпаки – знебарвлюються. Також відмічається пожовтіння слизових оболонок та шкіри.

"Чому так важливо поставити діагноз якнайшвидше? Звісно, тому що занедбану хворобу лікувати складніше. А ще раннє виявлення і госпіталізація хворих із гострою формою – найкращій спосіб запобігання та припинення розповсюдження вірусу. Адже коли з’являється потемніння сечі та жовтяниця – можна бути впевненим майже на 100%, що людина вже встигла заразити когось із тих, із ким перебувала у безпосередньому контакті вдома чи на роботі", – пояснила Валентина Гінзбург.

Вона розповіла, що, дотримуючись досить простих, але ефективних правил, можна значно знизити для себе ризик зараження гепатитом А.

Для цього необхідно дуже уважно слідкувати за гігієною рук – ретельно мити їх перед приготуванням і вживанням їжі, після відвідування вбиральні, повернення з прогулянки, поїздок, перебування у громадському транспорті тощо. Так само дуже серйозно слід ставитися до миття продуктів, які вживаються сирими – фруктів, овочів тощо. Вода для пиття має бути бутильованою або кип’яченою, посуд – добре вимитий. Не можна пити з однієї склянки з іншою людиною, "куштувати" страви з її тарілки, використовувати одну ложку, виделку без попереднього миття тощо.

"А при виникненні симптомів нездужання – слід одразу звертатись до лікаря. Тільки він може поставити діагноз та призначити адекватне лікування. Не очікуйте на "жовте" відображення у дзеркалі, щоб звернутися за медичною допомогою. Згаяний час шкодить не лише вашому здоров’ю, а й підвищує ризик спалаху хвороби, наражає на небезпеку оточуючих: ваших дітей, родичів, колег та й зовсім незнайомих людей", – наголосила Валентина Гінзбург.
ForUm

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