Минулого тижня Рахункова палата України затвердила результати Аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству оборони для придбання речового майна та забезпечення харчування військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомив проект Наші гроші, посилаючись на доповідь щодо звіту про результати згаданого аудиту.

У звіті ньому повністю підтверджуються дані журналістського розслідування щодо завищення цін на продукти харчування, оприлюдненого інтернет-виданням "Дзеркало тижня" в січні цього року. Звіт Рахункової був проведений за зверненням Антикорупційного комітету Верховної Ради, який очолює Анастасія Радіна, він стосується 1-го півріччя 2023 року, тобто у ньому не охоплено те, що було після червня.

"Наприкінці листопада 2022 року Міноборони повідомив потенційних постачальників про заплановані закупівлі послуг харчування на 2023 рік та запропонував надати цінові пропозиції. Фактично Міноборони не здійснювало моніторинг цін на продукти харчування та самостійно не визначило вартість послуг харчування. Визначення очікуваної вартості комплектів продуктів харчування здійснювалось шляхом механічного множення вартості комплекту за минулий рік помножений на індекс інфляції… Укладені договори не враховували реальну потребу у продовольчому забезпеченні ЗСУ визначену Тилом Командування Сил логістики ЗСУ", - йдеться у доповіді.

Наприкінці 2022 року Міноборони уклало 10 угод на харчування солдатів у 2023 році на 42,05 млрд гривень. Після розслідування щодо завищених цін були укладені додаткові угоди, якими деякі ціни продуктів були знижені в 2 рази.

"Оплата поставлених продуктів харчування відбулась у 2023 році на підставі укладених додаткових угод де вже були переглянуті ціни в сторону їх зменшення. Тобто продукти були поставлені за цінами, вказаними в додаткових угодах", - вказано у доповіді.