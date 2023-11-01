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Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов прокоментував нещодавню статтю видання Time, у якій ідеться про проблеми з мобілізацією в Україні.

Відповідну заяву Данілов зробив у коментарі "Українській правді".

За його словами, в Україні не зменшується кількість людей, які перебувають у секторі безпеки та оборони країни.

На запитання, чи можливі проблеми з мобілізацією людей Данілов відповів наступне:

"Це питання, яке може виникати з часом. Наскільки вони будуть великими, як вони можуть впливати на ті чи інші речі, будемо дивитися тоді", — сказав він.

У понеділок, 30 жовтня видання Time опублікувало матеріал, у якому розповіло про президента Володимира Зеленського та виклики, з якими стикається Україна під час війни.

У статті йдеться про те, що після рішення Зеленського звільнити всіх обласних військових комісарів мобілізація в країні нібито була практично повністю зупинена.

Видання також заявило, що в армію все частіше призивають чоловіків старшого віку, які вже мають низку проблем зі здоров’ям.
ForUm

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