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Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок заявив про термінову необхідність схвалення запиту Білого дому на додаткове фінансування адміністрації на загальну суму понад $100 млрд для підтримання американського лідерства на світовій арені та надання допомоги Ізраїлю й Україні.

"Запит президента націлений на термінове виділення коштів, які нам необхідні, щоб продовжувати залишатися в лідерах", - заявив Блінкен на слуханнях у Комітеті сенату з асигнувань.

Він уточнив, що запит президента США Джо Байдена спрямований на виконання кількох завдань, зокрема на "постійну підтримку Ізраїлю та України".

Крім того, додаткове фінансування "дасть змогу США розв'язувати проблеми, пов'язані з серйозними гуманітарними потребами в Україні, у Газі, Судані, Вірменії та в інших куточках світу".

"Запит на фінансування покликаний посилити стримування, він підтримає наших союзників і партнерів", - наголосив Блінкен.

Держсекретар додав, що запитувані кошти також будуть спрямовані на забезпечення безпеки американців усередині США, що передбачає, зокрема, і розв'язання проблеми міграції.

Раніше в жовтні Байден направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні терміном на рік розміром $61,4 млрд, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю. Крім цього, Байден запитав $13,6 млрд на охорону кордону США і Мексики, $7,4 млрд - на інші пріоритети у сфері національної безпеки.

Загалом президент США бажав би отримати у Конгресу схвалення на додаткове фінансування розміром $106,7 млрд.
ForUm

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