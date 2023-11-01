Україна неодноразово наголошувала, що світ має "з максимальною пильністю" стежити за зростанням глибокого антисемітизму в російському суспільстві, інцидент у Дагестані стався не випадково, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Мені шкода це казати, але ми неодноразово наголошували, що світ має бути дуже обережним і з максимальною пильністю стежити за зростанням глибокого антисемітизму в російському суспільстві. І ми бачили з боку керівництва Росії, з боку Путіна і Лаврова, образливі заяви антисемітського характеру ще до того, як розпочалася війна на Близькому Сході", - сказав Кулеба в інтерв'ю індійському англомовному телеканалу Times Now.

Коментуючи нещодавній інцидент у Махачкалі, міністр зазначив, що "в Дагестані це сталося не випадково ще й тому, що цей регіон сповнений протестних настроїв у Росії". Так, на думку Кулеби, "в цьому регіоні найвищий ризик "сплеску" з будь-якої причини", зокрема нагадавши, що понад рік тому цей регіон почав протестувати проти мобілізації своїх людей до російської армії для бойових дій проти України.

"Ми маємо бути дуже жорсткими щодо будь-яких проявів антисемітизму та шовінізму, які дуже поширені в Росії. І, по-друге, уважно стежити за тим, що відбувається в Дагестані, тому що це регіон, який може "спалахнути" будь-якої миті", - зазначив очільник МЗС України.

Як повідомлялося, 29 жовтня в Махачкалі натовп людей прорвався на злітне поле аеропорту після прибуття рейсу з Тель-Авіва, вони вигукували антисемітські гасла й намагалися штурмувати літак.