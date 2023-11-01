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Харківська окружна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного співзасновника благодійного фонду, підозрюваного у сприянні незаконному переправленню ухилянтів через держкордон України та одержанні неправомірної вигоди для себе і третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, пов'язаного з вимогою такої вигоди (ч.3 ст.332, ч.3 ст.369-2 КК України).

"Обвинувальний акт буде розглянуто в Комінтернівському районному суді Харкова. Максимальна санкція статей передбачає покарання до 9 років позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, житель сел. Високе, будучи співзасновником одного з благодійних фондів, розробив дві схеми незаконного виїзду з України чоловіків призовного віку.

В одному випадку обвинувачений організував безпідставне внесення чоловіків до інформаційної системи "Шлях" як волонтерів місцевого благодійного фонду. Така "послуга" обходилася ухильникам у 1,5 тис. дол. В іншому випадку підозрюваний надавав "клієнтам" фіктивні документи (довідки військово-лікарської комісії про відтермінування від призову на військову службу) з місцевих ТЦК і СП. Цей варіант коштував майже 4,5 тис. дол.

Крім того, чоловік проводив інструктаж із "клієнтами" щодо "обставин" проходження ними військово-лікарської комісії.
ForUm

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