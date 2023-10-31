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Американський журнал Time, посилаючись на оточення президента Володимира Зеленського, стверджує, що українська влада готує звільнення міністра та генерала, які відповідальні за контрнаступ.

Про це йдеться в статті Time

У статті йдеться про те, що Зеленський не погоджується з тим, щоб заморозити війну через настання холодів ще до весни. "Заморозити війну для мене означає її програш", – каже президент.

Тому перед початком зими, за інформацією Time, готуються серйозні зміни у військовій стратегії. Зокрема йдеться про звільнення щонайменше одного міністра та "старшого генерала", які відповідальні за повільний наступ на фронті.  
ForUm

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