Петиція на сайті Київської міської ради із закликом сконцентрувати бюджет Києва на потребах воєнного часу набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 4 вересня і станом на 30 жовтня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"У 2023 році бюджет Києва, найбагатшого міста України, був зовсім не схожий на бюджет воєнного часу. Наше місто виділяло шалені кошти на будівництво нових автомобільних розв'язок, реконструкцію підземних переходів, купівлю нових автомобілів для "гаража КМДА", нагородні годинники від мера Києва та інші видатки, які в умовах жорстокої війни не можна назвати інакше, ніж розкішшю", - йдеться в тексті петиції.

З огляду на це автор петиції вимагає від влади міста зміни підходу до планування бюджету Києва, цільових програм і програми економічного та соціального розвитку столиці.

"Ми вимагаємо відмови від проєктів, які не є питаннями виживання або адекватної необхідності жителів столиці, та радикального збільшення видатків на допомогу фронту, реабілітацію поранених, безпеку жителів і забезпечення гідного життя маломобільних груп населення в місті", - йідеться в петиції.