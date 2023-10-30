Безалкогольное шампанское – это уникальный напиток, который объединяет в себе величие и элегантность классического шампанского с преимуществами безалкогольной продукции. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться изысканным вкусом и атмосферой праздника, без употребления алкоголя. Как производят безалкогольное шампанское, и почему оно может стать достойным украшением любого праздника – предлагаем разобраться.

Особенности производства напитка

Безалкогольный сорт делают из обычного шампанского, из которого удаляется алкоголь. Существует несколько способов удаления алкоголя:

Пастеризация. Напиток нагревают до температуры 80-82 °C в течение 6 минут. При этом процессе спирт испаряется, а другие вещества, в том числе ароматические, остаются. Этот метод считается самым простым и дешевым, но при этом он приводит к потере некоторых вкусовых качеств шампанского. Вакуумная дистилляция. Напиток нагревают в вакууме, при этом температура кипения спирта снижается. Этот метод считается более щадящим, чем пастеризация, и позволяет сохранить больше ароматических веществ. Обратный осмос. Напиток пропускается через полупроницаемую мембрану, которая пропускает молекулы воды, но не молекулы спирта. Этот метод является самым щадящим, поскольку не требует нагревания напитка.

После удаления алкоголя в шампанское добавляют углекислый газ, чтобы придать ему игристость.

Самые популярные виды безалкогольного шампанского

В Украине к безалкогольному шампанскому до сих пор относятся, как к аналогу лимонада, хотя в Европе уже давно известные винодельческие дома активно предлагают продукцию без алкоголя. Большой выбор безалкогольного шампанского представлен на сайте maudau.com.ua, где бестселлерами считаются эти виды напитка:

Fragolino Fiorelli Bianco — это сладкое безалкогольное игристое вино, изготовленное из винограда сорта Fragolino. У него насыщенный фруктовый вкус с нотами клубники, малины и земляники. Codorniu Zero — это сухое безалкогольное игристое вино, изготовленное из винограда сортов Chardonnay и Parellada. Отличается освежающим вкусом с нотами винограда, цитрусовых и хлеба. Nozeco — это полусладкое безалкогольное игристое вино, изготовленное из винограда сорта Chardonnay. У него богатый вкус с нотами винограда, спелых фруктов и орехов. Bon Voyage Chardonnay Alcohol Free Sparkling White Wine — это сухое безалкогольное игристое вино, изготовленное из винограда сорта Chardonnay. Уникально элегантным вкусом с нотами винограда, меда и минералов. Pierre Zéro Chardonnay Sparkling — это полусухое безалкогольное игристое вино, изготовленное из винограда сорта Chardonnay. У него насыщенный вкус с нотами винограда, тропических фруктов и цитрусовых.

У всех этих вин низкий уровень алкоголя – менее 0,5%. При этом важно помнить, что даже с таким низким показателем алкоголя этот сорт шампанского, как и любой другой, нельзя употреблять детям до 18 лет.