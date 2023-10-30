Безалкогольное шампанское – это уникальный напиток, который объединяет в себе величие и элегантность классического шампанского с преимуществами безалкогольной продукции. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться изысканным вкусом и атмосферой праздника, без употребления алкоголя. Как производят безалкогольное шампанское, и почему оно может стать достойным украшением любого праздника – предлагаем разобраться.
Особенности производства напитка
Безалкогольный сорт делают из обычного шампанского, из которого удаляется алкоголь. Существует несколько способов удаления алкоголя:
- Пастеризация. Напиток нагревают до температуры 80-82 °C в течение 6 минут. При этом процессе спирт испаряется, а другие вещества, в том числе ароматические, остаются. Этот метод считается самым простым и дешевым, но при этом он приводит к потере некоторых вкусовых качеств шампанского.
- Вакуумная дистилляция. Напиток нагревают в вакууме, при этом температура кипения спирта снижается. Этот метод считается более щадящим, чем пастеризация, и позволяет сохранить больше ароматических веществ.
- Обратный осмос. Напиток пропускается через полупроницаемую мембрану, которая пропускает молекулы воды, но не молекулы спирта. Этот метод является самым щадящим, поскольку не требует нагревания напитка.
После удаления алкоголя в шампанское добавляют углекислый газ, чтобы придать ему игристость.
Самые популярные виды безалкогольного шампанского
В Украине к безалкогольному шампанскому до сих пор относятся, как к аналогу лимонада, хотя в Европе уже давно известные винодельческие дома активно предлагают продукцию без алкоголя. Большой выбор безалкогольного шампанского представлен на сайте maudau.com.ua, где бестселлерами считаются эти виды напитка:
- Fragolino Fiorelli Bianco — это сладкое безалкогольное игристое вино, изготовленное из винограда сорта Fragolino. У него насыщенный фруктовый вкус с нотами клубники, малины и земляники.
- Codorniu Zero — это сухое безалкогольное игристое вино, изготовленное из винограда сортов Chardonnay и Parellada. Отличается освежающим вкусом с нотами винограда, цитрусовых и хлеба.
- Nozeco — это полусладкое безалкогольное игристое вино, изготовленное из винограда сорта Chardonnay. У него богатый вкус с нотами винограда, спелых фруктов и орехов.
- Bon Voyage Chardonnay Alcohol Free Sparkling White Wine — это сухое безалкогольное игристое вино, изготовленное из винограда сорта Chardonnay. Уникально элегантным вкусом с нотами винограда, меда и минералов.
- Pierre Zéro Chardonnay Sparkling — это полусухое безалкогольное игристое вино, изготовленное из винограда сорта Chardonnay. У него насыщенный вкус с нотами винограда, тропических фруктов и цитрусовых.
У всех этих вин низкий уровень алкоголя – менее 0,5%. При этом важно помнить, что даже с таким низким показателем алкоголя этот сорт шампанского, как и любой другой, нельзя употреблять детям до 18 лет.
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