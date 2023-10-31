Європейський Союз розглядає можливість використання постачань зерна з України до Єгипту в межах угоди між Брюсселем і Каїром про обмеження міграції та фінансову підтримку у зв'язку із загостренням палестинсько-ізраїльського конфлікту, пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела в ЄС.

Згідно з повідомленням, деталі угоди секретні, проте вона може містити положення про імпорт продовольства, яке було головним економічним фактором ризику для Каїра з його 110-мільйонним населенням іще до початку конфлікту в Секторі Гази.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після саміту ЄС у п'ятницю, на якому обговорювали міграцію до ЄС, заявила, що угода відповідатиме схожому документу, укладеному на початку 2023 року з Тунісом, який передбачав фінансування управління кордоном та економічну підтримку.

За словами голови Євроради Шарля Мішеля, Брюссель розглядає можливість використання коридорів, створених для експорту зерна з України, для доставки сільгосппродукції до Єгипту. Європейські чиновники працювали з Києвом, щоб зробити щось "надзвичайно корисне" для Каїра, сказав Мішель.

За інформацією FT, у двосторонній угоді не згадують міграцію із Сектору Гази. Влада Єгипту дала зрозуміти ЄС, що готова за певних обставин пропустити до Гази гуманітарну допомогу, але за жодних обставин не пустять із Гази до Єгипту людей, які не мають подвійного громадянства.