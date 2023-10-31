також у роздiлiПолiтика
Time: Влада готує звільнення міністра та генерала, відповідальних за контрнаступ
Обіцяні Нідерландами F-16 за два тижні будуть в Румунії
ЄС розглядає можливість постачати українське зерно в Єгипет
Зеленський: Листопад та грудень мають стати вагомими
Депутати хочуть запровадити великі штрафи за порушення комендантської години
Голові НСЗУ повідомили про підозру через 2 млн грн
Адвокат УПЦ звернувся до всіх депутатів Верховної Ради з попередженням про серйозні наслідки оголошення УПЦ поза законом
Зеленський розповів Сунаку про втрати росіян під Авдіївкою
Латвія планує передавати Україні конфісковані у росіян авто
ЄС вчасно не встигає надали Україні обіцяні боєприпаси
Рівненький воєнком "забув" задекларувати 46 млн грн
Данія обіцяє Україні подальшу підтримку грошима
ГУР: Накопичити довоєнні запаси ракет Росії не вдасться
Детективи БЕБ на чолі з Тівоненко та прокурорами розвалили у суді справу на більш ніж 230 млн. грн.
Нардепу Горвату повідомили про підозру в заволодінні держземлями
Японія передасть Україні трансформатори та сонячні панелі
ЄС вперше в історії проводить військові навчання
Кулеба виступив за множинне громадянство українців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з першою віцепрем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепрем'єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною, а також представниками Мін'юсту, Мінфіну й Офісу президента, щодо конфіскації заморожених російських активів.

"У жовтні в Марракеші міністри фінансів країн G7 підтвердили зобов'язання тримати російські активи замороженими, доки РФ не компенсує завдані нашій країні збитки. Тісно координуємо цю роботу з державами Групи семи, щоб залучити такий ресурс для відновлення і розвитку України. Принцип "Агресор платить за руйнування" має стати ключовим у майбутній системі безпеки і лягти в основу Міжнародного компенсаційного механізму", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Під час наради було представлено доповідь Мін'юсту стосовно прогресу в цьому питанні.

"Також маємо підтримку низки партнерів, які готують відповідні рішення про конфіскацію у своїх країнах. Наше завдання - спрямувати всі заморожені російські активи на відновлення України", - наголосив прем'єр-міністр.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0