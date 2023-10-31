Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з першою віцепрем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепрем'єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною, а також представниками Мін'юсту, Мінфіну й Офісу президента, щодо конфіскації заморожених російських активів.

"У жовтні в Марракеші міністри фінансів країн G7 підтвердили зобов'язання тримати російські активи замороженими, доки РФ не компенсує завдані нашій країні збитки. Тісно координуємо цю роботу з державами Групи семи, щоб залучити такий ресурс для відновлення і розвитку України. Принцип "Агресор платить за руйнування" має стати ключовим у майбутній системі безпеки і лягти в основу Міжнародного компенсаційного механізму", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Під час наради було представлено доповідь Мін'юсту стосовно прогресу в цьому питанні.

"Також маємо підтримку низки партнерів, які готують відповідні рішення про конфіскацію у своїх країнах. Наше завдання - спрямувати всі заморожені російські активи на відновлення України", - наголосив прем'єр-міністр.