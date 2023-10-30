В Україні можуть запровадити штрафи за порушення комендантської години - відповідний законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години зареєстровано в Раді, повідомила пресслужба парламенту.

"Народними депутатами України зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану, який напрацьовано спільно з міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією України", - ідеться в повідомленні пресслужби Ради.

Як повідомляється, мета законопроєкту - "встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години, та порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану".

Згідно із законопроектом, порушення комендантської години тягне за собою штраф для громадян у розмірі від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, порушення суб'єктом господарювання встановлених спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану тягне за собою накладення штрафу на керівника, фізичну особу-підприємця від 3 тис. до 6 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.