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Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості на понад 2 млн грн керівнику Національної служби здоров'я України (НСЗУ), інформують в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру голові Національної служби здоров’я України у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства у п'ятницю.

За інформацією прокуратури, у квітні 2022 року на замовлення Нацслужби здоров'я одне зі спеціалізованих державних підприємств виконувало роботи з адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я.

"За результатами виконання цих робіт держпідприємство склало акт здачі-приймання послуг, в який включено всі роботи згідно з договором та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися", - зазначається в повідомленні.

У прокуратурі наголошують: "Голова НСЗУ належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору. Внаслідок цього зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн грн на оплату послуг, які не надавалися".

Під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи правоохоронці виявили та вилучили документи й інші речові докази.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування - Нацполіція України, оперативний супровід - СБУ.

НСЗУ з листопада 2021 року очолює Наталія Гусак.
ForUm

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