Європейський Союз обіцяв протягом 12 місяців надати Україні артилерійські боєприпаси з власних запасів, шляхом збільшення промислових потужностей та завдяки контрактам про спільні закупівлі, але виконав приблизно 30% від поставленої задачі. Про це з посиланням на документи та свідчення залучених осіб повідомляє агентство Bloomberg у четвер, 26 жовтня.

На сьогодні країни-члени Євросоюзу виконали зобов'язання з постачання Україні боєприпасів приблизно на 30%, деякі з них вже звернулися до відділу зовнішньої політики ЄС з проханням продовжити терміни контрактів, пише агентство. такими темпами вони можуть не досягнути поставлено мети. Сполучені Штати, які мають на меті збільшити власне виробництво приблизно до 1 мільйона снарядів на рік у 2024 році, закликали ЄС активізувати свої зусилля.

"Оскільки контрнаступ України досягає обмеженого прогресу, а союзники готуються до тривалої війни, поставки боєприпасів, обіцяні ЄС, мають вирішальне значення для того, щоб допомогти Україні не відставати від виробництва Росії. За деякими оцінками, наступного року російські заводи поставлять 2 млн патронів, тоді як Москва також отримала поставки з Північної Кореї та продовжує шукати снаряди радянських часів", - сказано у повідомленні.

Європейські союзники сподівалися, що їхня спільна підтримка зрівняється з Росією за обсягом і що Україна матиме перевагу завдяки кращим стандартам західних снарядів і зброї, пише Bloomberg. Зі свого боку, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас висловила занепокоєння з приводу обіцянки боєприпасів. За її словами, ЄС недостатньо серйозно ставиться до оборони та російської загрози, тоді як військова промисловість РФ "працює в три зміни".