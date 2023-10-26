Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про ще одну підозру воєнкому Рівненської області, який побив свого підлеглого, - у недекларуванні 46 млн грн.

"Працівники ДБР повідомили ще одну підозру керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець, який у липні побив підлеглого, ще й "забув" задекларувати статки на 46 млн грн", - ідеться в повідомленні відомства в четвер.

У ДБР зазначають, що чиновник брав участь у побитті підлеглого солдата, бо той планував доповісти про його порушення під час служби.

"Під час проведення розслідування ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн грн", - зазначено у повідомленні.

Зокрема, за інформацією бюро, у воєнкома є будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця в курортній зоні гірськолижного комплексу "Буковель". Також на сусідній ділянці чиновник займався будівництвом готелю у форматі розкішного "котеджного містечка" площею майже 500 кв. м.

"Крім того, дозвілля воєнком проводив на власній дачі площею 316 кв. м неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби", - йдеться в повідомленні.

У ДБР наголошують, що за документами все це майно належить тітці-пенсіонерці воєнкома та сторонній довіреній особі.

Згідно з повідомленням, встановлено також, що в Івано-Франківську в посадовця є три квартири загальною площею майже 200 кв. м і два гаражних приміщення. "На одній з адрес виявлено та вилучено квадрокоптер, що використовується бійцями на передовій. Його походження також буде вивчене у межах досудового розслідування", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією ДБР, причетність чиновника до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та листування.

"Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об’єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб. Різниця між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 млн грн", - повідомляють у відомстві.

Керівнику Рівненського обласного ТЦК і СП повідомлено про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на 60 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України).

У справі про побиття солдата воєнкома підозрюють у застосуванні насильства щодо підлеглого і в грабежі (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).

Наразі воєнком відсторонений від службових обов'язків і перебуває під вартою без можливості внесення застави.