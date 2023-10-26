Президент України Володимир Зеленський провів у четвер телефонну розмову з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, зокрема було обговорено подальшу макроекономічну підтримку з данського боку.

"Телефонна розмова з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен... Констатували важливість подальшої довготермінової макроекономічної підтримки України. Узгодили майбутні спільні кроки в регіональних і глобальних форматах", - написав президент у телеграмі.

Також співрозмовники обговорили збереження єдності в Європі та реалізацію Української Формули миру.

Зеленський подякував за нещодавній візит міністра оборони Данії до України та всю різнобічну й своєчасну допомогу, яку надала ця країна. Зокрема, за патронат, який Данія взяла над Миколаєвом.

Крім того, глава держави висловив вдячність за організацію першої зустрічі радників у Копенгагені та за готовність Данії надіслати свого представника на наступну зустріч на Мальті.