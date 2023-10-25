У Росії налагоджено виробництво ракет різних типів, що дозволяє їй поповнювати запаси. Попри це, їй не вдасться накопичити ту кількість ракет, яка була у неї до повномасштабного вторгнення.
Відповідну заяву представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов зробив в ефірі телемарафону у вівторок, 24 жовтня.
У Юсова запитали, чи встигають окупанти оновлювати запаси своїх ракет.
"Дивлячись із чим порівнювати. Якщо стосовно тих запасів, які у них були до повномасштабного вторгнення, то не встигають. І навіть близько не наближаються", — сказав Юсов.
За його словами, зараз Росія виробляє певну кількість. Крилатих ракет "Калібр" вдається виробляти більше, гіперзвукових "Кинджал" — менше.
Юсов звернув увагу, що тривала відсутність масованих ракетних ударів можуть свідчити про підготовку РФ до нових обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури.
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