У Росії налагоджено виробництво ракет різних типів, що дозволяє їй поповнювати запаси. Попри це, їй не вдасться накопичити ту кількість ракет, яка була у неї до повномасштабного вторгнення.

Відповідну заяву представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов зробив в ефірі телемарафону у вівторок, 24 жовтня.

У Юсова запитали, чи встигають окупанти оновлювати запаси своїх ракет.

"Дивлячись із чим порівнювати. Якщо стосовно тих запасів, які у них були до повномасштабного вторгнення, то не встигають. І навіть близько не наближаються", — сказав Юсов.

За його словами, зараз Росія виробляє певну кількість. Крилатих ракет "Калібр" вдається виробляти більше, гіперзвукових "Кинджал" — менше.

Юсов звернув увагу, що тривала відсутність масованих ракетних ударів можуть свідчити про підготовку РФ до нових обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури.