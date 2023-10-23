Щодня потрібен результат для України - вистояти проти російських окупантів і рухатися вперед, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Головне – це фронт, наша оборона, наші дії, наші результати й допомога кожного та кожної тим, хто зараз у бою, на бойових постах, на позиціях. Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед – щодня, – щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів", - сказав він.

За словами Зеленського, "це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор Росії не спрацює".

Президент також відзначив завершення рятувальної операції на Харківщині, де напередодні було завдано удару по терміналу "Нової пошти" та загинуло 6 осіб, а 17 дістали поранення.

"Ми обов'язково відповімо Росії на кожен прояв її терору і на цей удар теж. Нічим терористи не зламають українську свободу захищати і захистити свою державу, свою незалежність", - сказав він.