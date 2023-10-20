Президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт № 10038) про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки й оборони та вирішення першочергових питань.

Згідно з пояснювальною запискою, прикріпленою до проєкту закону, видатки загального фонду держбюджету збільшуються на 322,6 млрд грн на поточний рік.

Зокрема, передбачається збільшення видатків на національну безпеку та оборону в сумі майже 303 млрд грн, з них - на Міністерство оборони 211 млрд грн, Міністерство внутрішніх справ - 79,2 млрд грн, Службу безпеки - 4,2 млрд грн, Міністерство стратегічної промисловості - 4,3 млрд грн, Головне управління розвідки - 2,5 млрд грн, адміністрації Держспецзв'язку - 570,2 млн грн, Службу зовнішньої розвідки - 500,8 млн грн, а також управління Держохорони - 230,5 млн грн.

Також передбачається збільшення видатків держбюджету на Міністерство соціальної політики - 16,5 млрд грн, Міністерство закордонних справ - 1,3 млрд грн, Міністерство освіти і науки - 572,8 млн грн, Бюро економічної безпеки - 315,2 млн грн, Секретаріат Кабінету міністрів - 289,6 млн грн, Міністерство юстиції - 91, 2 млн грн, Національну академію медичних наук - 53,5 млн грн, Фонд державного майна - 43 млн грн, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів - 30,5 млн грн, Міністерству фінансів - 321 млн грн, а також Міністерству культури і інформації, що здійснює управління Держбезпеки - 30,5 млн грн.