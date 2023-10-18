також у роздiлiПолiтика
ДБР повідомило про підозру чиновнику столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій
Україна отримала 31 американський танк M1A1 Abram
Колишньому голові Верховного суду зменшили заставу до 35 мільйонів
Зеленському відмовили у візиті в Ізраїль
Єврокомісія оголосила про запуск гуманітарного мосту для населення Гази
Буданов розповів, коли дізнався точну дату нападу на Україну
Секретар СНБО розповів про російську агентуру з експертів та акторів-розвідників
Кулеба: Україна та Ізраїль - це два театри однієї війни
Байден попросить у Конгресу значно більше 2 млрд доларів для України та Ізраїлю
Україна бере в оренду на зиму системи ППО
Посол України: В полоні бойовиків можуть перебувати українські громадяни
Британська розвідка: Росія накопичує ракети для зимового удару
Гутцайт заявив, за яких умов Росію повернуть до МОК
Залужний повідомив Брауну про активізацію дій окупантів
На сегодня нет должного внимания к социальной политике, - нардеп о людях с инвалидностью
Іспанія надала Україні пускові установки для зенітно-ракетних комплексів Hawk
Білий дім в черговий раз не виключив передачу Україні ATACMS
Норвезька компанія допоможе Україні захищатись від дронів

«Ботоферма обворовала на 7,5 миллиона гривен мать погибшего Героя, который защищал Украину», — об этом написал в своем телеграмм-канале народный депутат Николай Тищенко.

По его словам, он разоблачил очередной колл-центр, который  украл деньги у семьи погибшего военнослужащего.

В своем посте Тищенко подчеркнул, что этот случай доказывает, что колл-центры не выбирают жертв по национальности и откровенно обворовывают украинцев под носом у местных власти и правоохранителей.

Несмотря на это, отмечает Тищенко, общественность и СМИ продолжают обсуждать заявления Алексея Арестовича, оставляя без внимания настоящие коррупционные схемы, действующие на региональном уровне и в государственных учреждениях. 
Николай Тищенко призывает к борьбе с этой коррупцией и подчеркивает, что она создается теми, кто саботирует выполнение приказов Президента Владимира Зеленского.

Народный депутат также предложил Алексею Арестовичу присоединиться к команде нардепа по борьбе с коррупцией и раскрыть эту гидру.

«Обращаюсь к Алексею Данилову. Ну, не реагируйте Вы. Да, это политика, иногда здесь говорят неприятные вещи. Не ссорьтесь друг с другом, имейте уважение к обществу в такое время. А лучше всего — купите беспилотник для армии дронов. Пусть Миша Федоров какого-нибудь российского танка "є-бахне". Слава Украине!», — так прокомментировал Тищенко скандал между Алексеем Арестовичем и главой СНБО Алексеем Даниловым.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0