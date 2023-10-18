31 американський танк M1A1 Abrams, обіцяний Києву адміністрацією президента США Джозефа Байдена, прибув в Україну, повідомив представник армії США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл виданню "Голос Америки".

Він наголосив, що всі українці, які проходили навчання на танках у складі американських військ у Німеччині, також повернулися в Україну, разом із боєприпасами й запасними частинами до танків.

"Ми виконали свою частину договору. З цього моменту вони самі мають визначити, коли й куди буде доставлено цей потенціал", - сказав О'Доннелл.

За словами військових, до відправлення Abrams на поле бою може минути певний час, доки українські війська переконаються в наявності необхідних елементів підтримки й визначать, коли й де використовувати танки для найбільшого ефекту в боротьбі з російськими військами.

"Думаю, що Україна обдумано вибиратиме, коли й де його використовувати. Танк Abrams - чудова бронетехніка, але це не срібна куля. Зрештою, головне - це рішучість України прорватися вперед", - сказав О'Доннелл.

Зазначено, що Abrams поповнять ряди інших західних танків, що вже є на озброєнні України, яка бореться за повернення захоплених Росією територій у східних і південних регіонах країни.

Танки Abrams прибули в Україну у зв'язку з тим, що минулого тижня США виділили країні додаткову військову допомогу розміром до $200 млн. За заявою Пентагону, до пакета було внесено озброєння для ППО, як-от ракету AIM-9 Sidewinder, артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкові ракети TOW, а також 155-мм та 105-мм снаряди.

Цей пакет став 48-м випадком, коли США скористалися повноваженнями президента щодо скорочення військової присутності для надання Збройним силам України техніки з американських запасів і першим після того, як Конгрес виключив надання нової допомоги Україні в законопроєкті про скорочення видатків, ухваленому минулого місяця для запобігання зупиненню роботи уряду.

Від початку неспровокованого вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні допомогу в безпековій сфері на суму близько $44 млрд.

Пентагон, як і раніше, має приблизно $5 млрд коштів, затверджених Конгресом на військову допомогу Україні.