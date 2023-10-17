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Сучасна побутова техніка для кухні – це не просто предмети, що допомагають готувати їжу та зберігати продукти. Прилади останнього покоління здатні впливати на стиль, інтерʼєр, а також покращувати якість життя. В цьому матеріалі ми поговоримо про топ-3 прилади для кухні, що чудово працюють разом та здатні змінити життя будь-якого господаря. Мова піде про варильні поверхні, духові шафи та кухонні витяжки Ventolux.

 

Але, перед тим, як розглянути ці види техніки детальніше, трохи розповімо про бренд Ventolux. Ця торгова марка існує на ринку вже понад десять років. Починаючи свою діяльність з виготовлення витяжок, і закінчуючи сучасною вбудованою технікою, компанія досягла успіхів на ринку та завоювала довіру споживачів. В асортименті ТМ ви зможете знайти витяжки, духові шафи та варильні поверхні в одному стилі, кольоровому виконанні та в схожих габаритах. Рекомендуємо ознайомитися з приладами Вентолюкс в офіційному інтернет-магазині компанії. Далі розглянемо кожен із приладів детальніше.

 

  1. Варильні поверхні. Вибір варильної поверхні — це один з ключових аспектів для кухні. Сучасні моделі оснащені різноманітними функціями, які полегшують процес готування. Наприклад, індукційні варильні поверхні нагріваються швидше та ефективніше. Це не лише заощаджує час, а й дозволяє економити електроенергію. Вбудована конструкція дозволяє розмістити поверхню прямо в кухонних меблях. Це допомагає створити гармонійний та сучасний інтерʼєр.

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  1. Духові шафи — це неймовірні помічники, що допомагають без зайвих зусиль приготувати страву будь-якої складності. Сучасні духові шафи мають безліч допоміжних функцій, що полегшують життя та прискорюють процеси. Інтегровані сенсори дозволяють точніше встановлювати температуру та час приготування для кожної страви. Функція конвекції допомагає рівномірно розподілити тепло всередині духової шафи, забезпечуючи ідеальне приготування з усіх боків. Технологія парового впливу зберігає всі вітаміни та мінерали у продуктах.

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  1. Третій прилад, про який ми поговоримо сьогодні – це витяжки. Вони виконують важливу роль вентиляції та очищення повітря на кухні. Сучасні витяжки оснащені потужними вентиляторами, які виводять неприємні запахи та пари назовні. Багатофункціональні витяжки Ventolux з різними режимами роботи дозволяють вибирати оптимальний рівень вентиляції залежно від виду готування. В асортименті бренду ви зможете знайти моделі різних розмірів, типів встановлення та потужності.

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Маючи ці три прилади на кухні, ви забезпечуєте максимальну ефективність приготування їжі. Варильна поверхня та духова витяжка чудово працюють у парі, адже ви можете використовувати їх одночасно. А витяжка допоможе зберегти комфорт перебування на кухні під час приготування їжі. Правильно підібрані кухонні прилади стають вірними помічниками в кулінарних експериментах та допомагають створити неповторний смак кожної страви.

 

 
ForUm

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