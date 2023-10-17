Колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву, який підозрюється в хабарництві, зменшили заставу з 45 до 35 млн гривень.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 11 жовтня, передають Українськi Новини.

11 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду.

Разом з тим, суд зменшив підозрюваному розмір застави з 45 млн грн до 35 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу продовжено до 9 грудня.