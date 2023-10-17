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Візит Володимира Зеленського до Ізраїлю не здійснився, хоча про цього говорили після нападу ХАМАС. У Ізраїлі відмовили українській делегації, пояснивши, що це не на часі.

Про пише The Times of Israel.

Стверджується, що ізраїльська сторона пояснила відмову тим, що зараз візит Зеленського "не на часі".

Інформація про те, що візити Зеленського до Ізраїлю обговорюється, з'явилися у ЗМІ 11 жовтня. Планувалося, що це буде візит солідарності України та Ізраїлю, на який напало ісламське угруповання ХАМАС.
ForUm

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