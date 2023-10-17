Точну дату нападу Росії на Україну українська розвідка дізналася 23 лютого 2022 року. До цього окупанти постійно переносили час повномасштабного вторгнення.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю "Українській правді".

"Дату росіяни постійно переносили. Останні два тижні там постійно на день, на два відтягували й відтягували. Але 23 числа приблизно, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме. Це було доведено до першої особи держави. Він віддав розпорядження. Але просто порахуйте, до 04:00 вже не так багато лишалося часу", — сказав Буданов.

За його словами, після цього він та його дружина переїхали жити в кабінет у будівлі воєнної розвідки. Їм навіть вдалося трохи поспати. Вночі у Офісу президента з'явилася надія, що все минеться.

"Приблизно десь о 03:30 мені зателефонував керівник Офісу президента і каже: "Ну от вже 03:30, наче все спокійно. Може, якось обійдеться?". Кажу: "Ну, давайте сподіватись на краще, але щось я сумніваюся в цьому". І так ми з ним проговорили майже до четвертої години", — зазначив Буданов.

Проте вже о 04:20 почали прилітати перші снаряди по території України.

За словами Буданова, з початком повномасштабного вторгнення він відчув деяке полегшення, бо його інформація про над виявилася правдивою. Після цього можна було починати "працювати над наступним питанням".