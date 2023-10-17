Україна та Ізраїль - це два театри однієї війни, по той бік лінії фронту перебувають ті самі дійові особи - РФ та Іран, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Що ж, ми вважаємо, що Україна та Ізраїль - це два театри однієї війни. Такого висновку ми доходимо, коли дивимося на те, хто стоїть по інший бік лінії фронту, і бачимо тих самих дійових осіб. Ми бачимо Росію, ми бачимо Іран, і це залишає дуже мало місця для іншої інтерпретації", - сказав Кулеба на пресконференції з чинним головою ОБСЄ Буяром Османі в Києві.

За словами очільника МЗС України, загальний сигнал, який отримує Київ від партнерів, полягає в тому, що підтримка України продовжуватиметься, а "підтримка Ізраїлю розпочнеться у світлі подій на місцях".

Він зазначив, що "в жодному з цих конфліктів ми не можемо дозволити собі програти".

Як наголосив глава МЗС України, світ сповнений криз, які слідують одна за одною.

"Але нові кризи не мають затьмарювати попередні кризи, тому що у світі все взаємозалежне", - сказав Кулеба.