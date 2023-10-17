також у роздiлiПолiтика
Колишньому голові Верховного суду зменшили заставу до 35 мільйонів
Зеленському відмовили у візиті в Ізраїль
Єврокомісія оголосила про запуск гуманітарного мосту для населення Гази
Буданов розповів, коли дізнався точну дату нападу на Україну
Секретар СНБО розповів про російську агентуру з експертів та акторів-розвідників
Байден попросить у Конгресу значно більше 2 млрд доларів для України та Ізраїлю
Україна бере в оренду на зиму системи ППО
Посол України: В полоні бойовиків можуть перебувати українські громадяни
Британська розвідка: Росія накопичує ракети для зимового удару
Гутцайт заявив, за яких умов Росію повернуть до МОК
Залужний повідомив Брауну про активізацію дій окупантів
На сегодня нет должного внимания к социальной политике, - нардеп о людях с инвалидностью
Іспанія надала Україні пускові установки для зенітно-ракетних комплексів Hawk
Білий дім в черговий раз не виключив передачу Україні ATACMS
Норвезька компанія допоможе Україні захищатись від дронів
Мосийчук: Из-за коррупционных действий чиновников гибнут наши ребята на фронте
Справа Шаповалова стала імітацією боротьби з корупцією, яку режисують Єрмак і Татаров – політолог
За результатами "Рамштайн" Україна отримала допомоги на пів мільярда доларів

Україна та Ізраїль - це два театри однієї війни, по той бік лінії фронту перебувають ті самі дійові особи - РФ та Іран, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Що ж, ми вважаємо, що Україна та Ізраїль - це два театри однієї війни. Такого висновку ми доходимо, коли дивимося на те, хто стоїть по інший бік лінії фронту, і бачимо тих самих дійових осіб. Ми бачимо Росію, ми бачимо Іран, і це залишає дуже мало місця для іншої інтерпретації", - сказав Кулеба на пресконференції з чинним головою ОБСЄ Буяром Османі в Києві.

За словами очільника МЗС України, загальний сигнал, який отримує Київ від партнерів, полягає в тому, що підтримка України продовжуватиметься, а "підтримка Ізраїлю розпочнеться у світлі подій на місцях".

Він зазначив, що "в жодному з цих конфліктів ми не можемо дозволити собі програти".

Як наголосив глава МЗС України, світ сповнений криз, які слідують одна за одною.

"Але нові кризи не мають затьмарювати попередні кризи, тому що у світі все взаємозалежне", - сказав Кулеба.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0