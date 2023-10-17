Федеральна служба безпеки РФ вдається до активних спроб сформувати нову агентурну мережу для "розгойдування" внутрішньоукраїнської дестабілізації, упевнений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Як написав він на своїй фейсбук-сторінці, "єдиний шанс росії здолати Україну - внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння, саме цим кремль успішно займався останні десятиліття: ділив Україну на сорти, створював російські проксі-партії, корумпував політиків, фальсифікував історію".

"Зараз, за всіма ознаками, фсб рф робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії", - зазначив Данілов.

Так, за його словами, "у перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція зі спробами розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації".

"Ознаками такої діяльності є різка активізація різних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російського ж порядку денного. Саме вони в цей момент кричать про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайда про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших росіян" і врешті-решт натякають, що з Росією необхідно домовлятися", - написав Данілов.

Водночас секретар РНБО не називав конкретних прізвищ.

При цьому, він зазначив, що українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви таких ворожих дій, виявляючи і припиняючи їх.

"Своєю чергою, українці мають проявити високий ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності"", - упевнений секретар РНБО.

Раніше ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що "російсько-українська війна зайшла в глухий кут, через що українцям необхідно змінити чинне політичне керівництво і провести нові вибори".