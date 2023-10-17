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Єврокомісія (ЄК) оголосила про запуск гуманітарного повітряного мосту ЄС із декількох рейсів до Єгипту для доставки життєво важливих вантажів гуманітарним організаціям, які працюють у Секторі Гази.
"Перші два рейси відбудуться цього тижня і доставлять гуманітарні вантажі ЮНІСЕФ, включно з предметами для укриттів, ліками та гігієнічними наборами. Ця операція через Європейський потенціал гуманітарного реагування сприятиме доставці допомоги нужденним людям у Секторі Гази", - йдеться в комюніке ЄК, оприлюдненому в понеділок у Брюсселі.

Додаткові предмети першої необхідності із запасів ЄС для екстрених ситуацій доступні й готові до відправлення гуманітарним партнерам Єврокомісії, щойно вони про це попросять, повідомляється в документі.

"Після жахливого нападу терористів ХАМАС на Ізраїль і його наслідків, які призвели до катастрофічної гуманітарної ситуації для населення Гази, ЄС продовжує нарощувати свою надзвичайну допомогу палестинському народові", - зазначають у Брюсселі.

Зокрема, у Єврокомісії нагадують, що глава ЄК Урсула фон дер Ляєн оголосила 14 жовтня про збільшення з EUR25 млн запланованої гуманітарної допомоги для підтримки цивільних осіб, які її потребують, у Секторі Гази до EUR75 млн.

У ЄК повідомляють, що гуманітарну допомогу ЄС спрямовують "винятково через зареєстровані гуманітарні організації, включно з агентствами ООН, міжнародними неурядовими організаціями та міжнародними організаціями, такими як Червоний Хрест/Півмісяць".

"Наші партнерські організації зобов'язані дотримуватися найвищих стандартів, включно із суворими вимогами до звітності, і підлягають моніторингу та перевірці з боку гуманітарних експертів ЄС", - зазначили в Єврокомісії.
ForUm

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