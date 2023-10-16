Если вы отдаете предпочтение бархатистым тканям, но ищете бюджетный вариант, тогда обратите внимание на ткань киви, представленную в ассортименте на сайте tkani-atlas.com.ua. Это достойная альтернатива, которая способна удивить высокой износостойкостью.

Данный вид трикотажа производится из короткого мягкого ворса, напоминающего поверхность одноименного фрукта — отсюда и название. Этот приятный на ощупь материал имеет привлекательный внешний вид, практичный и применяется для производства одежды, а также различных предметов мебели.

Основные характеристики и особенности ткани

Для изготовления ткани киви подходят многие виды сырья. Современные производители предпочитают комбинировать синтетические волокна, тем самым повышая эксплуатационные возможности материала. Обычно используют полиэфирные и полиамидные нити, благодаря чему потребители могут оценить внушительный список преимуществ, среди которых:

благородный внешний вид — у ткани есть свойство отражать световые волны, благодаря чему на поверхности образуются завораживающие отблески и полутона (внешне напоминает более дорогой бархат или велюр);

надежность на разрыв — одно из базовых свойств любого современного материала: изделия из ткани киви прочные, эластичные и хорошо держат форму продолжительное время;

мягкость — к тому же материал хорошо удерживает тепло и дарит комфортные ощущения;

долговечность — благодаря наличию ворса хорошо фиксируются частицы краски, поэтому цвет сохраняется в течение многих лет и практически не выгорает на солнце;

гипоаллергенные свойства — подходят для производства пижамы, детской одежды, различных банных принадлежностей.

Минусы у трикотажа тоже имеются. Например, с годами у материала могут формироваться заметные заломы после многочисленных стирок. Ворс также хорошо притягивает пыль и другие частицы, хотя они легко убираются с помощью валика.

Об основных правилах ухода

Чтобы не столкнуться с упомянутыми изъянами, достаточно соблюдать простые правила эксплуатации. Так, стирка производится при температуре не выше 30°С, к тому же запрещается отжимать такие изделия. Последнее условие — ткань следует тщательно проглаживать, но с изнаночной стороны, чтобы не испортить ворс. Киви производится в различных расцветках и подходит для пошива разных вещей.