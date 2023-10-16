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Адміністрація президента США Джо Байдена попросить у Конгресу виділити понад 2 мільярда доларів на допомогу Україні й Ізраїлю.

Про це заявив радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв’ю CBS, повідомляє "Європейська правда". 

Він зазначив, що США продовжують постачати Україні критично важливі озброєння для відбиття російських атак.

"Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що він збирається звернутися до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також продовженням підтримки Ізраїлю. Ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом вже цього тижня, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити його двопартійну підтримку".

На запитання журналіста, чи йдеться про пакет у два мільярда, який об’єднає допомогу Україні, Ізраїлю, кошти на захист кордону і підтримку Тайваню, Салліван відповів, що сума "буде значно більшою".

"Але, як я вже сказав, він, безумовно, включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності України, а також для допомоги Ізраїлю в його боротьбі з терористичними ворогами", – додав представник Білого дому.
ForUm

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