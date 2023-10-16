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Спікер Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що Україна взяла в оренду кілька систем протиповітряної оборони. Він не став розкривати, які країни орендували Україні свою ППО.

Відповідну заяву Ігнат зробив в ефірі національного телемарафону в неділю.

"Така практика у нас уже є. Зрозуміло, що кожна країна насамперед дбає про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть", — сказав Ігнат.

Він додав, що не називатиме країн, які вже орендують або тільки збираються передавати в оренду Україні свої системи ППО.

За його словами, ця тема є дуже "чутливою" для низки партнерів України, тому вони не хотіли, що в Києві озвучували її.

 
ForUm

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