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Літаки авіації дальньої дії ВПС Росії (АДД) не завдавали ударів по Україні з 21 вересня 2023 року, протягом 21 дня, цілком імовірно, що АДД майже вичерпала свої запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 (Х-101) після зимової кампанії, йдеться у звіті Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, оприлюдненому в соціальній мережі Х (раніше - твіттер).

"Цього разу цілком імовірно, що російська АДД використає цю паузу для збільшення придатних до використання запасів в очікуванні подальших важких ударів по Україні взимку", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю вранці.

Зазначається, що нещодавно Росія зосередила свої авіаудари на об'єктах, пов'язаних із зерном, на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати одностороннього нападу Shahed. Сюди входили удари по українських портах на річці Дунай, що, ймовірно, потребувало високого рівня точності через близькість цілі до румунського кордону, пише "Інтерфакс-Україна".

"Цілком імовірно, що Росія використовувала БПЛА Shahed по цих цілях через їх більшу точність порівняно з іншими типами ракет повітряного базування", - зазначають у розвідці.

 
ForUm

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