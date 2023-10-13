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Президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт допускає, що Росію повернуть до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), якщо вона виключить олімпійські ради тимчасово окупованих територій України зі складу олімпійського комітету РФ.

"Наскільки я розумію, так. Якщо вони це зроблять, якщо вони почнуть жити і працювати за правилами, як працює весь світ і спортивна міжнародна дипломатія, як працює Міжнародний олімпійський комітет. Якщо вони це змінять, вони не порушуватимуть Хартію міжнародного олімпійського комітету, то я так розумію, що це призупинення буде знято", - сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи діє це призупинення членства доти, доки РФ не виключить олімпійські ради окупованих територій зі складу олімпійського комітету Росії.

Як повідомлялося, 12 жовтня Міжнародний олімпійський комітет позбавив повноважень Олімпійський комітет Росії через одностороннє рішення щодо зарахування до його складу регіональних спортивних організацій, що перебувають у віданні Національного олімпійського комітету (НОК) України (а саме Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької).
ForUm

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