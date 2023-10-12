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Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що за результатами засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала допомоги на пів мільярда доларів.

Про це заявив Умєров під час спілкування з журналістами у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

"Майже на пів мільярда отримали допомоги: це ППО, боєприпаси, підготовка до зими і F-16", – сказав Умєров.

За словами міністра, зараз важливо забезпечити потреби Збройних сил для проходження зими.

"У нас є зобов’язання і постачання. Із того, що ми бачимо із зобов’язань, то дуже багато чого, чого ми не очікували. Є позитивні зобов’язання. Якщо говорити про постачання, то все ми отримуємо вчасно", – сказав він.

Міністр не став уточнювати, про які саме зобов’язання йдеться.Нагадаємо, в день "Рамшайну" низка країн оголосила про нові пакети військової допомоги для України.
ForUm

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