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Президент України Володимир Зеленський заявив, що "Путін не доб'ється України", "Росія не може дозволити собі нові перегони озброєнь" і "демократія може виграти цю битву".

"Ви всі знаєте, що амбіції Москви ніколи не обмежувалися Україною, і ми всі хочемо, щоб ці амбіції були переможені в Україні якомога швидше. І це найкраща можливість для того, щоб нам не довелося шукати снаряди та постачати танки в інші країни Європи, Азії, Африки, які російський диктатор може спробувати перетворити на руїни або перетворити на свою божевільну імперію чи зону впливу", - сказав він, виступаючи в середу на засіданні групи "Рамштайн" у Брюсселі.

"Я знаю, що необхідно, щоб прискорити справедливе закінчення цієї війни. Дозвольте мені наголосити: повний захист нашого суверенітету, повне відновлення нашої територіальної цілісності, повна гарантія безпеки України після цієї агресії", - сказав він.

За словами Зеленського, "саме українська мужність і ваша підтримка визначають те, що відбувається на полі бою... І хоча окупанти все ще намагаються штурмувати наші позиції, хоча наша оборона і контрнаступальні дії є дуже складними, саме наші солдати визначають перебіг подій, і Росія не зможе впоратися з цією війною сама".
ForUm

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