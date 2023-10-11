Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ запевнив Україну в подальшій підтримці з боку США і відзначив стійкий прогрес українських воїнів у звільненні своїх територій, де окопалися російські окупанти.
"Україна впевнено просувається вперед і продовжує звільняти території від російських окупантів. Це важка і небезпечна боротьба, і ми вітаємо неймовірно хоробрих українців, які ризикують своїми життями, щоб відкинути агресивну армію Путіна. Нинішня битва тільки підкреслює важливість допомоги у безпековій сфері від усіх присутніх тут", - сказав Остін, відкриваючи 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі в середу.
Остін додав, що його український колега Рустем Умєров разом із командою поінформують союзників про контрнаступ України.
"Ми тут, щоб заглиблюватися ще далі, щоб закрити найнагальніші потреби України, особливо в ППО і боєприпасах. Я з нетерпінням очікую новин про нові пакети підтримки, які готують багато країн", - наголосив глава відомства.
Також Остін запевнив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно".
"Як я вже казав раніше, я твердо вірю, що наша підтримка сил свободи в Україні буде незмінною в будь-яку пору року і "в будь-який шторм", - сказав міністр оборони США.
Окремо Остін подякував президентові України Володимиру Зеленському за те, що він уперше долучився до засідання.
У засіданні вперше бере участь новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Чарльз Браун, якому 29 вересня передав повноваження Марк Міллі.
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