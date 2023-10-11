також у роздiлiПолiтика
Зеленський: Росія не може дозволити собі нові перегони озброєнь
ЄС вже виділив 110 мільйонів євро на розмінуванні. Обіцяють ще
Міністр оборони США: Україна впевнено просувається вперед і продовжує звільняти території
Нардепи ініціюють збільшення видатків держбюджету 2024 року на додаткові 12,5 трлн грн
Україна в ООН: Єдиний спосіб зупинити російські атаки – позбавити РФ можливості нападати
Меру Сум заборонили зʼявлятися на робочому місці
ЄС обіцяє, що війна в Ізраїлі не позначиться на допомозі Україні
Суд продовжив арешт колишнього заступника міністра оборони
Зеленський: Росія зацікавлена у війні на Близькому Сході
Клуба: Це буде кінець Європи, якщо Україна програє
Зеленський дав поради українцям в Ізраїлі
В Україні розкритикували Швейцарію за позицію щодо постачання зброї Україні
Дуда: Між Польщею та Україною немає дипломатичного конфлікту
В США вже пообіцяли додаткову допомогу Ізраїлю
Зеленський і Нетаньягу поговорили по телефону
До Офісу генпрокурора передали подання на нардепів, які зчинили бійку в Києві
Швеція оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги
Шольц все ще боїться ескалації війни через передачу Україні Taurus

Під час своєї поїздки до Брюсселя президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, Зеленський наголосив на важливій лідерській ролі Столтенберга під час координації роботи союзників та ухвалення рішень НАТО на підтримку України, а також подякував генсеку за участь у першому міжнародному Форумі оборонних індустрій в Україні.

"Вдячний за ваш сильний сигнал під час форуму, що Україні потрібні засоби високої якості, у великій кількості та швидко, щоб зупинити дрони та перехопити ракети", - наголосив Зеленський.

Окрім цього, глава української держави наголосив на важливості співпраці України з провідними світовими виробниками озброєнь, щоб впровадити стандарти НАТО в оборонній промисловості та посилити сумісність з Альянсом.

Також Зеленський висловив упевненість, що під час Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони та засідання міністрів оборони Альянсу 11-12 жовтня, країни-члени ухвалять позитивні рішення щодо подальшого постачання Україні необхідного озброєння та військової техніки, а також щодо надання іншої допомоги.

"Володимир Зеленський наголосив на налаштованості української сторони на активну роботу із союзниками задля узгодження нової адаптованої Річної національної програми, спрямованої на впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО. У цьому контексті він також наголосив на важливості підготовки спільно з Альянсом Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО", - повідомляє пресслужба.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0