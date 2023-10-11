Під час своєї поїздки до Брюсселя президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, Зеленський наголосив на важливій лідерській ролі Столтенберга під час координації роботи союзників та ухвалення рішень НАТО на підтримку України, а також подякував генсеку за участь у першому міжнародному Форумі оборонних індустрій в Україні.

"Вдячний за ваш сильний сигнал під час форуму, що Україні потрібні засоби високої якості, у великій кількості та швидко, щоб зупинити дрони та перехопити ракети", - наголосив Зеленський.

Окрім цього, глава української держави наголосив на важливості співпраці України з провідними світовими виробниками озброєнь, щоб впровадити стандарти НАТО в оборонній промисловості та посилити сумісність з Альянсом.

Також Зеленський висловив упевненість, що під час Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони та засідання міністрів оборони Альянсу 11-12 жовтня, країни-члени ухвалять позитивні рішення щодо подальшого постачання Україні необхідного озброєння та військової техніки, а також щодо надання іншої допомоги.

"Володимир Зеленський наголосив на налаштованості української сторони на активну роботу із союзниками задля узгодження нової адаптованої Річної національної програми, спрямованої на впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО. У цьому контексті він також наголосив на важливості підготовки спільно з Альянсом Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО", - повідомляє пресслужба.