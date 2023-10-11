Народні депутати ініціюють збільшення видатків державного бюджету 2024 року на додаткові 12,5 трлн грн, повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Політика остаточно повернулась у Верховну Раду. До державного бюджету 2024 року подано 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трлн грн. У 2022 році депутати були набагато скромнішими", - написала Підласа у фейсбуці в середу.

За її словами, раніше до держбюджету на 2023 рік було подано 1270 пропозицій на загальну суму 3,7 трлн грн.

Голова бюджетного комітету зазначила, що врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (всі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів становлять максимум 3,96 трлн грн на рік, і їх уже Мінфін розподілив на видатки в проєкті бюджету.

Як повідомлялося, 15 вересня Кабмін схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2024 рік" із доходами загального фонду 1 трлн 560 млрд грн і його видатками 3 трлн 108 млрд грн.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, головними пріоритетами було визначено оборону й безпеку України, на це планують спрямувати понад половину всіх ресурсів бюджету - 1 трлн 685 млрд грн.

Другий пріоритет - соціальна сфера, видатки бюджету на яку становитимуть 469 млрд грн, третій - медицина (202 млрд грн) грн та освіта (179 млрд грн).