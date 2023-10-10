Єдиний спосіб зупинити російські атаки – позбавити РФ можливості нападати, заявив на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку. «Саме це і є головним завданням, яке виконують українські Збройні сили, зокрема, використовуючи зброю, отриману від наших союзників, – зменшити військовий потенціал Росії, тим самим обмеживши її здатність вести агресивні війни», – зазначив постпред. За його словами, Росія, у свою чергу, намагається підірвати наш людський потенціал, зазіхаючи таким чином на право України та українців на існування.

Кислиця висловив обурення з приводу того, що країна, яка продовжує щодня вбивати українців, нині балотується як кандидат до Ради ООН з прав людини, вибори до якої відбудуться у вівторок, 10 жовтня

«Вісімнадцять місяців тому членство Росії в цьому органі було призупинено через «грубі й систематичні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинені Російською Федерацією під час агресії проти України», – нагадав постпред.

Оскільки Росія продовжує вбивати мирних жителів щодня, «будь-який голос на користь її кандидатури буде кулею в тіло ООН, уже понівечене Росією», – зауважив він, додавши: «Ми віримо в мудрість і моральну цілісність спільноти ООН, щоб не допустити цього».

Кислиця нагадав слова президента РФ Володимира Путіна 6 жовтня на так званому Валдайському форумі. Путін у той самий день, коли Москва обстріляла Грозу заявив: «Якщо завтра припиняться західні оборонні поставки, Україні залишиться жити тиждень».

Відновлення правосуддя і притягнення Росії до відповідальності будуть ключовими елементами всеосяжного, справедливого і тривалого миру і безпеки, від яких виграє весь світ, підкреслив постпред, закликавши країни ООН долучитися до реалізації Формули миру, представленої раніше міжнародній спільноті.

Як повідомлялося, у понеділок Рада Безпеки ООН зібралася на запит України для обговорення наслідків російських обстрілів села Гроза та інших населених пунктів.

Москва зажадала проведення зсідання Ради Безпеки ООН 13 жовтня для чергових звинувачень Заходу в постачанні зброї Україні.