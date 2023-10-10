Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року практично майже всі країни і міжнародні інституції Заходу набагато збільшили підтримку України, як збройну, так і фінансову. І зрозуміло, що коли російські війська стояли під Києвом, згадки про необхідність реформ, як умови допомоги, виглядали б недоречно. Їх перелік був затверджений при отриманні Україною статусу кандидата на вступ до ЄС та чергового траншу МВФ, але постійного нагадування про них, як було раніше не відбувалося. В грудні 2022 року Конгрес США стоячи аплодував Володимиру Зеленському без усіляких вимог.

Але в 2023 році ситуація змінилася. Ми не будемо говорити зараз про причини, їх багато, починаючи від рутинізації війни з плином часу, до внутрішньополітичної боротьби в США та країнах ЄС і корупційних скандалів в самій Україні. Але в вересні 2023 року під час візиту до Америки українському Президенту вже не дозволили виступити в Конгресі, а суперечки щодо розмірів допомоги Україні ледь не довели США до «шатдауна», довелося приймати тимчасовий бюджет поки що без такої допомоги.

Звичайно під час зустрічі с Зеленським американський Президент Джо Байден наговорив багато слів про підтримку України «до тих пір, доки це буде потрібно». Але після візиту посольство США в Україні передало українській владі перелік пріоритетних реформ для «визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами». Як зазначило посольство у своєму стейтменті, навколо цього переліку відбудуться консультації з українським Урядом та ключовими західними партнерами. Тобто цей перелік носить робочий характер.

Офіс Президента у відповідь на запит Українських Новин з проханням надати нам отриманий від США вищезазначений документ, зазначив, що не має його в своїх структурах. Важко повірити, щоби керівництво ОПУ, зокрема Андрій Єрмак, залишився неознайомленим з пріоритетним переліком реформ, але офіційно Офіс його не має.

Але Кабінет Міністрів, на щастя, продемострував високі стандарти прозорості, і офіційно надав нам текст документу. Агентство отримало його англійською мовою і публікує неофіційний переклад на українську.

Аналіз вимог

Якщо коротко проаналізувати зміст переліку, то ми побачимо, що більшість пунктів стосується реформ правоохоронних органів. – СБУ, НАБУ,САП, Генпрокуратури, Поліції, Митниці, судів.

І щодо переважної більшості відомств, особливо судової влади наявний перелік провести етичну переатестацію працюючих та створити для цього дисциплінарні комітети. Окремо прописана необхідність провести нові конкурси по вибору керівників АРМА, НАЗК, БЕБ, Митниці.

Окремо в переліку є завершення реформи СБУ, обмеження її діяльності контррозвідкою, контршпигунством, кібербезпекою та контртероризмом і посилити парламентський і цивільний контроль над відомством.

Щодо НАБУ і САП мине бачимо в переліку вимог щодо переатестації співробітників, головна вимога тут фактично розширення повноважень антикорупційних органів – збільшити мінімум на 300 чоловік кількість детективів НАБУ надати йому можливість прослуховування і зберегти виключні повноваженні у розслідуванні гучних корупційних справ.

Якщо говорити до САП, то крім вдосконалення процедур вибору її голови, уточнення стосунків голови САП і Генпрокурора і посилення процесуальної незалежності САП, окремо прописана вимога надати САП повноважень щодо екстрадиції та встановленні механізмів підзвітності відомства зі зовнішнім механізмом оцінювання та аудиту авторитетних міжнародних експертів.

Щодо судової гілки влади, то США вважає за необхідне відновити відбір суддів в рамках ВККС та за участю Громадської ради доброчесності, створення дорадчої Ради експертів для перевірки кандидатів на посади суддів Конституційного суду, вивчити доброчесність нинішніх суддів Верховного суду у звʼязку з резонансними справами щодо корупції його колишнього голови Всеволода Князєва та Великої палати суду, а також створити Вищий адміністративний суд України.

Щодо Міноборони, то основна увага в переліку щодо впровадження стандартів НАТО, особливо щодо військового озброєння та державних закупівель, та посилення цивільного контролю над Міністерством.

Щодо економічних питань, то головна вимога – впровадження лібералізації тарифів на прородний газ та електроенергію, створити наглядову раду оборонної промисловості за стандартами ОЕСР, включаючи участь іноземних експертів.

Також окремо прописано вимога щодо створення Генеральних інспекторів з відбудови в кожному міністерстві, що займається цим питанням з повноваженнями запобігати розтратам, шахрайству і зловживанням та робити активні кримінальні направлення до НАБУ та інший антикорупційних органів.

Висновки. Головне занепокоєння США

Якщо підсумувати – то головна вимога США, та і мабуть усього Заходу – значно посилити антикорупційну боротьбу та контроль за використанням коштів, за допомогою реформування правоохоронних відомств та судової влади зі встановленням надзору за їх діяльністю громадськості та міжнародного експертного середовища. Захід хоче бути впевненим, що їх допомога використовується за призначенням, а не розкрадається чиновниками. Зараз такої впевненості він не має, як і повної довіри до української правоохоронної і судової системи. Українська влада, в свою чергу, просто не може собі дозволити, проводити щодо цих вимог традиційне раніше окозамилювання чи імітацію діяльності, бо без західної допомоги вести війну з агресором буде вкрай важко А від звичних в минулому році односторонніх вимог без успіхів не тільки на полі бою, а і в внутрішньому реформуванні Захід і особливо західні виборці вже помітно втомлюються.

Українські новини