В Україні цього року очікується рекордний врожай гречки, через що ціни повинні знизитися, але відкидати фактор дорогої доробки, логістики, пакування теж не варто. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

За даними прес-служби, станом на перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173,8 тис. тонн гречки і це ще не кінець збору. Торік всього було зібрано близько 148 тис. тонн.

Як повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, навесні сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки, у порівнянні з минулим роком на 20 тис. га до 141,5 тис. га. Це найбільша площа за всі роки незалежності України, яку засівали цією культурою.

Він повідомив, що це сприятиме зниженню кінцевих цін на крупу, але відкидати фактор дорогої доробки, логістики, пакування теж не варто.