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Меру Сум Олександру Лисенку, який підозрюється в хабарництві, заборонили зʼявлятися на робочому місці протягом 2 місяців.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 9 жовтня, передають Українськi Новини.

Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив від займаної посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області було викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

Строк відсторонення - 2 місяці.

3 жовтня САП та НАБУ повідомили про підозру Сумському міському голові та директору Департаменту інфраструктури Сумської області. 

Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
ForUm

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